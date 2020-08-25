Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

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Президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — сказал российский лидер на встрече с Аристовым.

Он отметил, что это должно быть сделано поэтапно, и попросил представить ему соответствующие предложения.

Ранее сообщалось, что коллекторов могут обязать вести запись всех переговоров с должниками, самим им будут присвоены индивидуальные номера.

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