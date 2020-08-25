Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

Президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — сказал российский лидер на встрече с Аристовым.

Он отметил, что это должно быть сделано поэтапно, и попросил представить ему соответствующие предложения.

Ранее сообщалось, что коллекторов могут обязать вести запись всех переговоров с должниками, самим им будут присвоены индивидуальные номера.