Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
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- РИА Новости
«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — сказал российский лидер на встрече с Аристовым.
Он отметил, что это должно быть сделано поэтапно, и попросил представить ему соответствующие предложения.
Ранее сообщалось, что коллекторов могут обязать вести запись всех переговоров с должниками, самим им будут присвоены индивидуальные номера.