СК начал проверку по авиадебоширу на рейсе «Владивосток — Красноярск»

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Следователи начали проверку по пассажиру рейса «Владивосток — Красноярск», которого сняли с борта из-за нецензурной брани. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту хулиганских действий на борту самолёта рейса «Владивосток — Красноярск», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 4 декабря в аэропорту Владивостока был снят с борта самолёта 33-летний житель Красноярского края, который поднялся на борт воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно.

Председатель Следственного комитета России поручил установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям мужчины. 

В июле сообщалось, что авиадебоширу с рейса «Москва — Владивосток», который во время полёта находился в состоянии алкогольного опьянения, грозит до 15 суток административного ареста.

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