СК начал проверку по авиадебоширу на рейсе «Владивосток — Красноярск»
«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту хулиганских действий на борту самолёта рейса «Владивосток — Красноярск», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 4 декабря в аэропорту Владивостока был снят с борта самолёта 33-летний житель Красноярского края, который поднялся на борт воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения и вёл себя агрессивно.
Председатель Следственного комитета России поручил установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям мужчины.
В июле сообщалось, что авиадебоширу с рейса «Москва — Владивосток», который во время полёта находился в состоянии алкогольного опьянения, грозит до 15 суток административного ареста.