Авиадебоширу с рейса «Москва — Владивосток» грозит до 15 суток ареста

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Авиадебоширу с рейса «Москва — Владивосток», который во время полёта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо, нецензурно бранился, мешал спокойствию рядом сидящих пассажиров, а также игнорировал замечания командира воздушного судна и бортпроводников, грозит до 15 суток административного ареста.
Авиадебоширу с рейса «Москва — Владивосток» грозит до 15 суток ареста
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителя транспортными полицейскими Владивостока составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1, ст. 20.21 и ч. 6 ст. 11.17 КоАП России («Мелкое хулиганство», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

В ближайшее время материалы в отношении правонарушителя будут направлены в мировой суд для принятия решения.

Максимальная санкция статей предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

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