В строящемся здании в Орловской области произошёл крупный пожар

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В населённом пункте Девятино в Орловской области произошёл пожар в строящемся здании свинокомплекса на площади более 5 тыс. квадратных метров.
В строящемся здании в Орловской области произошёл крупный пожар
  • РИА Новости

«В 18:39 поступило сообщение о пожаре в строящемся здании свинокомплекса в Дмитровском районе, вблизи населённого пункта Девятино», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление и горение свинокомплекса. Пожар был локализован.

В здании находился один охранник, он не пострадал. 

Ранее прокуратура Пермского края начала проверку по факту пожара на крыше жилого дома.

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