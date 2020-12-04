В строящемся здании в Орловской области произошёл крупный пожар
- РИА Новости
«В 18:39 поступило сообщение о пожаре в строящемся здании свинокомплекса в Дмитровском районе, вблизи населённого пункта Девятино», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление и горение свинокомплекса. Пожар был локализован.
В здании находился один охранник, он не пострадал.
Ранее прокуратура Пермского края начала проверку по факту пожара на крыше жилого дома.