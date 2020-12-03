Прокуратура Пермского края начала проверку по факту пожара на крыше жилого дома

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Прокуратура Пермского края начала проверку по факту пожара на крыше жилого дома. Сотрудники выяснят причины возгорания и проверят действия управляющей компании.
Прокуратура Пермского края начала проверку по факту пожара на крыше жилого дома
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям управляющей организации, которая обслуживает многоквартирный жилой дом, в части соблюдения требований к содержанию и безопасной эксплуатации общедомового имущества», — цитирует издание сообщение надзорного ведомства.

46 жильцов, в том числе 12 детей, временно размещены в пермской школе №116.

Глава Перми Дмитрий Самойлов, прибывший на место происшествия, поручил организовать пункт временного размещения людей в общежитии на бульваре Гагарина.

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