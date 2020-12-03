Пожар произошёл в пятиэтажном доме в Перми

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В Перми произошло возгорание кровли пятиэтажного дома.
Пожар произошёл в пятиэтажном доме в Перми
  • РИА Новости

Отмечается, что в доме проживают 75 человек. Находившихся в здании людей эвакуировали, они размещены в соседней школе.

«Ко мне постучались в дверь, кричали, что горит крыша», — рассказала Properm.ru местная жительница Екатерина.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время пожар локализован.

Глава Перми Дмитрий Самойлов, прибывший на место происшествия, поручил организовать пункт временного размещения людей в общежитии на бульваре Гагарина.

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