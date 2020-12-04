В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве семьи из трёх человек

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек, в том числе девочки-подростка, в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ «Малахит», — приводит её слова ТАСС.

Как отметили в ведомстве, мужчина 1980 года рождения в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

Ранее в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Неподалёку найден их обгоревший автомобиль.

По данным СК, семья не выходила на связь несколько дней, после того как уехала из Москвы на дачу.