В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве семьи из трёх человек

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек, в том числе девочки-подростка, в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве семьи из трёх человек
  • РИА Новости

«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ «Малахит», — приводит её слова ТАСС.

Как отметили в ведомстве, мужчина 1980 года рождения в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

Ранее в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Неподалёку найден их обгоревший автомобиль.

По данным СК, семья не выходила на связь несколько дней, после того как уехала из Москвы на дачу.

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