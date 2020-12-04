В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве семьи из трёх человек
- РИА Новости
«Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области во взаимодействии с оперативниками ОМВД России по Волоколамскому городскому округу задержан подозреваемый в убийстве семьи на окраине СНТ «Малахит», — приводит её слова ТАСС.
Как отметили в ведомстве, мужчина 1980 года рождения в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.
Ранее в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Неподалёку найден их обгоревший автомобиль.
По данным СК, семья не выходила на связь несколько дней, после того как уехала из Москвы на дачу.