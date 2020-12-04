В Оренбургской области задержали подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом

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В Оренбурге и Новотроицке задержали агентов недвижимости, подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом.
В Оренбургской области задержали подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное УМВД России.

Злоумышленники подыскивали клиентов на покупку квартир с использованием маткапитала, причём жильё подбиралось не самое лучшее — в отдалённых районах, небольшой площади.

«После оформления сделок с недвижимостью пакет фиктивных документов предоставлялся в государственное учреждение вместе с заявлением на использование средств материнского капитала для оплаты стоимости жилья по договору либо на погашение фиктивного займа», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, все средства злоумышленники оставляли себе, а владельцы сертификатов получали жильё, практически непригодное для проживания.

Следователи завели уголовное дело. По предварительной информации, пострадали около 200 человек. Материальный ущерб превысил 15 млн рублей.

В марте ОТР сообщало о суде в отношении обвиняемых в мошенничестве, связанном с недвижимостью в Калининграде.

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