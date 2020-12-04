Голикова рассказала о ситуации с дефицитными онкопрепаратами

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что наблюдается дефицит 26 онкопрепаратов в обороте. В 2021 году будет увеличен объём производства и ввоз в Россию ряда препаратов.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«В последние месяцы была установлена дефектура, а именно недостаток отдельных лекарственных средств в обороте. Таких онкопрепаратов мы насчитали 26», — сказала она.

По её словам, на площадке правительства была создана специальная рабочая группа, в которую входят представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы и эксперты для проведения детального анализа по этим 26 онкопрепаратам и принятия надлежащих мер по их обеспечению в обращении до конца 2020 года и в течение 2021 года.

Она отметила, что в следующем году будет увеличен объём производства и ввоз в Россию ряда препаратов.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России согласовала цены производителей дефицитных онкопрепаратов ломустин и азитиоприн в соответствии с постановлением кабмина.