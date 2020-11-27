ФАС согласовала цены на онкопрепараты ломустин и азитиоприн

Федеральная антимонопольная служба России согласовала цены производителей дефицитных онкопрепаратов ломустин и азитиоприн в соответствии с постановлением кабмина.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«ФАС России согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата — ломустин и азитиоприн», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что постановление правительства России №1771 «утверждает порядок установления экономически обоснованных цен на препараты, которые оказались в дефиците по причине низкой цены регистрации».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные базы решений и правовых актов, стоимость препарата ломустин согласована Федеральной антимонопольной службой на уровне 10 тыс. рублей за упаковку 20 капсул по 40 мг (ООО «Нанолек», Россия). При этом стоимость препарата «Ломустин медак» согласована в размере 37,172 тыс. рублей за упаковку 20 шт. по 40 мг («Медак ГмбХ», Германия).

Как заявили в ФАС, такое решение поможет ликвидировать дефицит этих препаратов в стране.

В октябре ФАС согласовала предельную цену на препарат «Фавипиравир», применяемый для лечения от коронавируса.