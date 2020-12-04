В Москве завели дело из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19

Уголовное дело возбуждено в Москве по факту сбыта поддельных медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По её словам, был изучен материал проверки об отказе в возбуждении дела по обращению представителя частной лаборатории о продаже через интернет справок об отсутствии коронавируса без реального прохождения медосмотра.

«Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено», — цитирует Нефедову ТАСС.

В октябре RT писал, что в Минздрав направлено предложение создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов.