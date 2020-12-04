Умер член Совфеда от Курской области Александр Михайлов
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
«Александр Михайлов скончался сегодня», — приводит сообщение ТАСС.
Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил, что причиной смерти сенатора стал сердечный приступ.
«Нет, это не коронавирус. Он вёл в регионе приём граждан, и ему на приёме стало плохо, сердечный приступ. Скорая помощь приехала, но, к сожалению, позже он скончался», — цитирует его РИА Новости.
В октябре на 96-м году жизни умер депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор Владимир Долгих.