Умер член Совфеда от Курской области Александр Михайлов

Член Совета Федерации от Курской области, бывший губернатор региона Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Александр Михайлов скончался сегодня», — приводит сообщение ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил, что причиной смерти сенатора стал сердечный приступ.

«Нет, это не коронавирус. Он вёл в регионе приём граждан, и ему на приёме стало плохо, сердечный приступ. Скорая помощь приехала, но, к сожалению, позже он скончался», — цитирует его РИА Новости.

В октябре на 96-м году жизни умер депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор Владимир Долгих.