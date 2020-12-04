Умер член Совфеда от Курской области Александр Михайлов

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Член Совета Федерации от Курской области, бывший губернатор региона Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Умер член Совфеда от Курской области Александр Михайлов
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Александр Михайлов скончался сегодня», — приводит сообщение ТАСС.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил, что причиной смерти сенатора стал сердечный приступ.

«Нет, это не коронавирус. Он вёл в регионе приём граждан, и ему на приёме стало плохо, сердечный приступ. Скорая помощь приехала, но, к сожалению, позже он скончался», — цитирует его РИА Новости.

В октябре на 96-м году жизни умер депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор Владимир Долгих.

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