Обитаемый глубоководный аппарат ЧФ выполнил погружение на глубину 200 м
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Спуск обеспечивал экипаж спасательного судна «Коммуна».
Расчёт «АС-28» проверил все системы, отработал алгоритм действий при выполнении задач по предназначению и совершил всплытие на поверхность.
«Мероприятие прошло успешно, результаты ходовых испытаний и показатели работы систем будут представлены в управление поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ для дальнейшей постановки задач», — заявили в пресс-службе.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что ЧФ провёл учения совместно с авиацией.