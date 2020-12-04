Обитаемый глубоководный аппарат ЧФ выполнил погружение на глубину 200 м

Подводный обитаемый поисково-спасательный аппарат «АС-28» выполнил погружение на глубину 200 м в рамках ходовых испытаний после модернизации, рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Спуск обеспечивал экипаж спасательного судна «Коммуна».

Расчёт «АС-28» проверил все системы, отработал алгоритм действий при выполнении задач по предназначению и совершил всплытие на поверхность.

«Мероприятие прошло успешно, результаты ходовых испытаний и показатели работы систем будут представлены в управление поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ для дальнейшей постановки задач», — заявили в пресс-службе.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что ЧФ провёл учения совместно с авиацией.