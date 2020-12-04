В Москве открыли платформу Крёкшино после реконструкции
- © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Об этом сообщает kp.ru.
«Мы открываем после реконструкции Крёкшино — очередную станцию будущего МЦД-4. Теперь у местных жителей появилась собственная станция наземного метро», — заявил Собянин.
По его словам, создание МЦД-4 — крупнейшая железнодорожная стройка столицы. В настоящее время идёт строительство дополнительных путей.
«Только за этот год на Киевском направлении железной дороги завершились реконструкция и сооружение четырёх станций. В работе находятся ещё 14 станций, которые будут полностью реконструированы или построены с нуля», — добавил мэр.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье назвали главные транспортные проекты.