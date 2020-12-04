В Москве открыли платформу Крёкшино после реконструкции

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Мэр Москвы Сергей Собянин и зампред правительства России Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крёкшино. Церемония состоялась в режиме видеоконференции.
В Москве открыли платформу Крёкшино после реконструкции
  • © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«Мы открываем после реконструкции Крёкшино — очередную станцию будущего МЦД-4. Теперь у местных жителей появилась собственная станция наземного метро», — заявил Собянин.

По его словам, создание МЦД-4 — крупнейшая железнодорожная стройка столицы. В настоящее время идёт строительство дополнительных путей.

«Только за этот год на Киевском направлении железной дороги завершились реконструкция и сооружение четырёх станций. В работе находятся ещё 14 станций, которые будут полностью реконструированы или построены с нуля», — добавил мэр.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье назвали главные транспортные проекты.

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