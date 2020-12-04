Медведев поручил переоснастить КПП для предотвращения завоза инфекций
- РИА Новости
Об этом он сказал на совещании по дополнительным мерам обустройства государственной границы, включая пункты пропуска.
«Ещё один важный вопрос — это миграционные потоки в рамках границ России со странами СНГ. Здесь тоже надо думать над дополнительным обустройством и оборудованием пунктов пропуска, чтобы предупредить перенос на территорию нашего государства опасных инфекционных заболеваний», — цитирует Медведева РИА Новости.
Он поручил Роспотребнадзору разработать соответствующие предложения до конца марта 2021 года и представить на утверждение правительства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России не циркулирует коронавирусная инфекция из Китая, в стране распространён европейский вариант COVID-19.