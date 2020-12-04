Минобороны планирует получить 100 тысяч доз вакцины в декабре
- Reuters
По его словам, в соответствии с поручением министра обороны России Сергея Шойгу в Вооружённых силах России активизирована работа по вакцинации против COVID-19.
«В декабре планируется получить ещё 100 тыс. доз вакцины», — цитирует его РИА Новости.
Иванов добавил, что на базе военно-медицинских организаций и подразделений было сформировано более 300 прививочных бригад, что позволит увеличить число вакцинируемых военнослужащих до 5 тыс. ежедневно.
Ранее сообщалось, что в Москве планируется открыть 170 пунктов вакцинации от коронавируса до начала 2021 года.