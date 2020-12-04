Минобороны планирует получить 100 тысяч доз вакцины в декабре

Министерство обороны России планирует получить 100 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в декабре. Об этом заявил замглавы оборонного ведомства России Тимур Иванов в ходе селекторного совещания.

По его словам, в соответствии с поручением министра обороны России Сергея Шойгу в Вооружённых силах России активизирована работа по вакцинации против COVID-19.

«В декабре планируется получить ещё 100 тыс. доз вакцины», — цитирует его РИА Новости.

Иванов добавил, что на базе военно-медицинских организаций и подразделений было сформировано более 300 прививочных бригад, что позволит увеличить число вакцинируемых военнослужащих до 5 тыс. ежедневно.

Ранее сообщалось, что в Москве планируется открыть 170 пунктов вакцинации от коронавируса до начала 2021 года.