В России предлагают создать социальную карту волонтёра

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Александра Самсоненко
Партия «За правду» предлагает рассмотреть реализацию в России комплексной программы поддержки волонтёров. Обращение (есть в распоряжении RT) направлено министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.
В России предлагают создать социальную карту волонтёра
  • © Фото предоставлено штабом Мосволонтер

Так, первый заместитель председателя партии Александр Казаков предлагает разработать и внедрить социальную карту волонтёра.

«В качестве таких мер предусмотреть льготы в размере 50% при покупке входного билета при посещении городских музеев, выставок, катков», — говорится в тексте инициативы.

В рамках программы поддержки ещё предлагается предусмотреть один оплачиваемый день отдыха в год (в День волонтёра — 5 декабря) и обязательные для всех государственных вузов и ссузов дополнительные баллы при поступлении на программы специалитета, бакалавриата, магистратуры.

Кроме того, работающим в зонах чрезвычайных ситуаций волонтёрам предлагается засчитывать час работы за два.

Меры предлагается распространить на активных волонтёров, отработавших 150 и более часов.

Ранее стало известно, что в России, согласно данным Росстата, во втором квартале текущего года насчитывалось на 266 тыс. волонтёров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле — июне 2020 года в России насчитывалось 2,7 млн граждан старше 15 лет, работающих волонтёрами в течение последних 12 месяцев.

А во втором квартале 2019 года добровольцев в России было 2,5 млн.

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