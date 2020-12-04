Власти Приморья оценили ущерб от циклона более чем в 1 млрд рублей

Ущерб от циклона с ледяным дождём в Приморье оценивается более чем в 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, 200 млн рублей уже затрачено на аварийно-восстановительные работы. Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы, которые сейчас задействованы в ликвидации ЧС», — сказала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что ликвидация последствий циклона с ледяным дождём в регионе займёт по меньшей мере год.