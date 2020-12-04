Власти Приморья оценили ущерб от циклона более чем в 1 млрд рублей

Короткая ссылка
Ущерб от циклона с ледяным дождём в Приморье оценивается более чем в 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Власти Приморья оценили ущерб от циклона более чем в 1 млрд рублей
  • © Илья Аверьянов
  • РИА Новости

«Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, 200 млн рублей уже затрачено на аварийно-восстановительные работы. Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы, которые сейчас задействованы в ликвидации ЧС», — сказала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что ликвидация последствий циклона с ледяным дождём в регионе займёт по меньшей мере год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить