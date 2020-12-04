В Госдуме прокомментировали ситуацию с полисами ОСАГО

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию с полисами ОСАГО.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с полисами ОСАГО
  • РИА Новости

Как рассказал он в беседе с «Парламентской газетой», автоматизированная информационная система страхования поспособствует повышению прозрачности рынка и снижению стоимости страховых продуктов, в том числе полисов ОСАГО.

«В отличие от действующей системы, она будет всеобъемлющей. Центробанк готов взяться за этот вопрос и, насколько я понимаю, даже профинансировать разработку. Это, в частности, позволит снять нагрузку со страховых компаний», — рассказал Аксаков.

Он уточнил, что граждане смогут получать только ту информацию, которая непосредственно касается их самих. Это сопряжено с требованиями по защите персональных данных.

«Я полагаю, что будет создан отдельный портал под патронажем Центробанка, на котором сосредоточат информацию по страховым продуктам всех российских страховых компаний, и эти продукты тут же можно приобрести», — заявил Аксаков.

Внедрение системы позволит минимизировать издержки как потребителей, так и страховщиков.

Также Аксаков уточнил, что в личный кабинет на портале системы можно будет зайти с использованием учётной записи на сайте госуслуг. Возможно, для удобства граждан появится мобильное приложение.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о необходимости начинать работу по включению новых телемедицинских технологий в систему обязательного медицинского страхования.

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