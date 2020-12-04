В Роспотребнадзоре назвали главный недостаток масок с клапаном

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Маски с клапаном облегчают выдох, но если человек инфицирован, то через такую маску он может заразить других. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
В Роспотребнадзоре назвали главный недостаток масок с клапаном
  • AFP

«Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей. Они облегчают выдох, но при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдаёт окружающим», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он подчеркнул, что некоторые авиакомпании уже не пускают на борт самолёта пассажиров с такими масками, потому что они не препятствуют распространению вируса.

Ранее замдиректора по научной работе Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что масочный режим в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирусная инфекция COVID-19 не приобретёт сезонный характер. 

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