В Роспотребнадзоре назвали главный недостаток масок с клапаном
- AFP
«Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей. Они облегчают выдох, но при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдаёт окружающим», — цитирует РИА Новости Лебедева.
Он подчеркнул, что некоторые авиакомпании уже не пускают на борт самолёта пассажиров с такими масками, потому что они не препятствуют распространению вируса.
Ранее замдиректора по научной работе Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что масочный режим в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирусная инфекция COVID-19 не приобретёт сезонный характер.