В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19

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Температура у заболевших коронавирусом может зависеть от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунитета и развивающихся осложнений. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19
  • Reuters

«У пациентов с COVID-19 отмечаются различные цифры температуры: от нормальных до высоких», — цитирует ТАСС Руженцову.

По её словам, степень выраженности и длительности лихорадки может зависеть от количества попавшего в организм возбудителя, особенностей иммунного ответа, развивающихся осложнений и применяемых лекарственных препаратов.

«Коронавирус способен поражать органы и системы, отвечающие за температурные реакции: эндокринную и гипоталамус — связующее звено между нервной и эндокринной системами», — отметила Руженцова.

В зависимости от степени вовлечённости этих систем в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие.

Ранее заместитель директора по научной работе Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что наиболее частые симптомы заболевания коронавирусом у детей — температура и кашель. 

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