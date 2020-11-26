В Роспотребнадзоре назвали распространённые симптомы COVID-19 у детей

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Наиболее частые симптомы заболевания коронавирусом у детей — температура и кашель. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В Роспотребнадзоре назвали распространённые симптомы COVID-19 у детей
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«Специфичных симптомов коронавирусной инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается. Из всего набора, который есть при других респираторных инфекциях, чаще всего отмечается повышение температуры и кашель», — цитирует РИА Новости Горелова.

Он также добавил, что у 2% детей также отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта без респираторных симптомов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что «самым грозным симптомом» коронавируса является одышка.

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