В Самаре прошли мероприятия в честь Дня Неизвестного Солдата

В Самаре состоялись памятные мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата.

Об этом сообщает sova.info.

По данным портала, на площади Славы возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Возложение цветов сопровождалось залпами из орудий.

3 декабря россияне увековечивают подвиг воинов, погибших в боевых действиях, тех, чьи имена остались неизвестными.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.