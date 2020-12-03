В Самаре прошли мероприятия в честь Дня Неизвестного Солдата
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- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
По данным портала, на площади Славы возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Возложение цветов сопровождалось залпами из орудий.
3 декабря россияне увековечивают подвиг воинов, погибших в боевых действиях, тех, чьи имена остались неизвестными.
Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксёнов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Симферополе.