Победитель конкурса «Лидеры России» стал заместителем руководителя аппарата ЦИК

Победитель конкурса «Лидеры России — 2020» Александр Обухов стал заместителем руководителя аппарата Центризбиркома.

Об этом сообщает издание «Дни.ру».

На новом посту Обухов займётся внедрением новых технологий в избирательный процесс.

Он отметил, что его стратегическая цель заключается в создании условий, которые позволят осуществлять процесс цифровизации в национальной программе «Цифровая экономика России».

Конкурс «Лидеры России» проводит организация «Россия — страна возможностей». Мероприятие реализуется при поддержке РАНХиГС и госслужбы при президенте России, напоминает «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что стал известен топ социальных проектов, реализованных в рамках задания «Сердце лидера» конкурса «Лидеры России».