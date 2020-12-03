Победитель конкурса «Лидеры России» стал заместителем руководителя аппарата ЦИК

Короткая ссылка
Победитель конкурса «Лидеры России — 2020» Александр Обухов стал заместителем руководителя аппарата Центризбиркома.
Победитель конкурса «Лидеры России» стал заместителем руководителя аппарата ЦИК
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Дни.ру».

На новом посту Обухов займётся внедрением новых технологий в избирательный процесс.

Он отметил, что его стратегическая цель заключается в создании условий, которые позволят осуществлять процесс цифровизации в национальной программе «Цифровая экономика России».

Конкурс «Лидеры России» проводит организация «Россия — страна возможностей». Мероприятие реализуется при поддержке РАНХиГС и госслужбы при президенте России, напоминает «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что стал известен топ социальных проектов, реализованных в рамках задания «Сердце лидера» конкурса «Лидеры России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить