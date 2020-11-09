Выбран топ социальных проектов конкурса «Лидеры России»

Стал известен топ социальных проектов, реализованных в рамках задания «Сердце лидера» конкурса «Лидеры России».

Об этом сообщает «Взгляд».

«Выполнение задания «Сердце лидера» являлось обязательным условием для выхода в суперфинал конкурса «Лидеры России». Всего поступило более 21 тыс. идей соцпроектов, направленных на решение актуальных проблем», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

В частности, финалист специализации «Наука», кандидат физико-математических наук, директор КФХ «Фестиваль берёзового сока» Алексей Грибин из Санкт-Петербурга представил проект «Сердце фермера», а финалист специализации «Здравоохранение» Андрей Середа из Москвы создал электронную платформу «Бережливая диспансеризация».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России. Политика».