В Краснодарском крае уточнили данные по аварии с микроавтобусом

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В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили данные по аварии с участием школьного микроавтобуса.
В Краснодарском крае уточнили данные по аварии с микроавтобусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У них, по предварительным данным, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что также пострадали водители двух столкнувшихся автомобилей. Они госпитализированы с переломами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что в Абинском районе Краснодарского края в аварию попал микроавтобус, перевозивший школьников с места учёбы.

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