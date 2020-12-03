В Краснодарском крае уточнили данные по аварии с микроавтобусом
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. У них, по предварительным данным, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — отметили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что также пострадали водители двух столкнувшихся автомобилей. Они госпитализированы с переломами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Ранее сообщалось, что в Абинском районе Краснодарского края в аварию попал микроавтобус, перевозивший школьников с места учёбы.