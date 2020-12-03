Генпрокуратура рассказала об итогах проверки в туберкулёзной больнице в Новосибирске

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Генпрокуратура России рассказала об итогах проверки в туберкулёзной больнице в Новосибирске.
Генпрокуратура рассказала об итогах проверки в туберкулёзной больнице в Новосибирске
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает Life.ru.

«Выяснилось, что большинство детей длительное время находились в стационаре без законных представителей, персонал зачастую действительно грубо обращался с ними и применял физическую силу», — заявили в надзорном ведомстве.

В апреле 2020 года четырёхлетнюю девочку поместили в учреждение без согласия законного представителя, мать её не навещала.

Также выяснилось, что, несмотря на неоднократные жалобы, региональный Минздрав с 2016 года не проводил плановых проверок больницы.

После прокурорской проверки часть нарушений в медучреждении была устранена. Там увеличили штат, оборудовали игровую комнату, также разрешилась ситуация четырёхлетней пациентки.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено после того, как в туберкулёзной больнице в Новосибирске были выявлены факты издевательства над детьми. Это уже третье уголовное дело по данному инциденту.

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