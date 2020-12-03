Мишустин назвал вакцинацию решающим этапом в борьбе с пандемией

Вакцинация — это решающий этап в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил российский премьер Михаил Мишустин во время встречи с производителями вакцин от коронавируса.

«Ещё раз подчеркну, весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдём, тем скорее вернёмся к нормальной, обычной жизни и сможем без опасений общаться с нашими родными, близкими людьми», — сказал Мишустин.

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.

Он отметил, что речь идёт о двух группах риска — врачах и учителях.