Мишустин назвал вакцинацию решающим этапом в борьбе с пандемией

Короткая ссылка
Вакцинация — это решающий этап в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, заявил российский премьер Михаил Мишустин во время встречи с производителями вакцин от коронавируса.
Мишустин назвал вакцинацию решающим этапом в борьбе с пандемией
  • РИА Новости

«Ещё раз подчеркну, весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это, я считаю, решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдём, тем скорее вернёмся к нормальной, обычной жизни и сможем без опасений общаться с нашими родными, близкими людьми», — сказал Мишустин.

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.

Он отметил, что речь идёт о двух группах риска — врачах и учителях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить