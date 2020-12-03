Вице-президент Международной федерации журналистов рассказал о задачах организации

Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир рассказал о задачах организации.

«Основная задача МФЖ, как и практически всех профессиональных журналистских союзов и ассоциаций, входящих в неё, — защита безопасности, социальных и профессиональных прав работающих журналистов и сотрудников СМИ», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, наиболее ёмким ответом является лозунг МФЖ — «Не может существовать никакой свободы слова, если журналисты вынуждены жить в условиях коррупции, бедности и страха».

Как считает Шафир, это наиболее полно отражает суть проблемы, решению которой посвящена ежедневная работа организации.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с НСН оценил ситуацию в медиаотрасли.