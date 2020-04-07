В Союзе журналистов России оценили ситуацию в медиаотрасли

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв оценил ситуацию в медиаотрасли.

«Союз журналистов России очень внимательно следит за ситуацией. Мы уже направили письма руководству Москвы с просьбой помочь с защитными средствами и на имя премьер-министра, подробно рассказали, что происходит в разных отраслях журналистики», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Соловьёва, также предложено включить печатные СМИ в список обязательных к распространению товаров.

Имеются инициативы и для всех отраслей.

«Это отсрочка на полгода всех налоговых платежей, коммунальных, арендных платежей, мораторий на проведение проверок, корректировка предоставления отчётности, отсрочка по кредитам, возврат переплаты по налогам», — пояснил глава СЖР.

Кроме того, он отметил, что организация поддержит радиоотрасль.

Ранее сообщалось, что вице-президенты Российской академии радио выступили с обращением к Министерству связи, в котором заявили о возможном банкротстве отрасли.