В Российской академии радио заявили о возможном банкротстве отрасли

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Вице-президенты Российской академии радио выступили с обращением к Министерству связи, в котором заявили о банкротстве отрасли.
В Российской академии радио заявили о возможном банкротстве отрасли
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«Кризисные явления грозят обрушить медиаиндустрию: целыми отраслями уходит реклама, выручка от которой является основным источником доходов для всех средств массовой информации, а для некоторых — практически единственным», — приводит НСН текст обращения.

Составители письма предложили 15 мер, чтобы избежать массовых дефолтов и увольнений сотрудников радиокомпаний, среди которых ослабление налоговых проверок.

«О положении в отрасли сложно говорить, настолько неопределённая сейчас ситуация. Неопределённая в том смысле, что никто пока не понимает, сколько будет продолжаться это падение радиорынка», — заявил гендиректор «ГПМ Радио», которое объединяет девять аудиобрендов.

По мнению опрошенных участников рынка, справиться с кризисом в отрасли радиостанциям может помочь только государство. В частности, они не исключили массовых увольнений в отрасли, если радиорынку не будет оказана поддержка.

Ранее гендиректор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев в беседе с URA.RU прокомментировал вероятность падения российского рынка рекламы из-за эпидемии коронавируса и курса рубля.

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