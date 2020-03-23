Эксперты оценили ситуацию на российском рынке рекламы

Гендиректор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев прокомментировал вероятность падения российского рынка рекламы из-за эпидемии коронавируса и курса рубля.

«Пока это самое начало и сложно сказать, насколько упадут продажи у производителей брендированных товаров. Тут и изоляция, и курс рубля — всё вместе. Я думаю, что это будет достаточно серьёзное падение, может быть, на уровне 2014 года или 2009-го. Но это явно серьёзная ситуация», — заявил он в беседе с URA.RU.

По мнению специалиста, предварительные оценки можно будет сделать летом, когда рекламодатели будут формировать бюджет на осень.

Ранее эксперт-финансист, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor оценил влияние ситуации с коронавирусом на мировую экономику.