В Подмосковье около двух тысяч человек привились от COVID-19

В Московской области около двух тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса.

«В Подмосковье началась вакцинация от COVID-19. В первую очередь прививаются медики и учителя, это сделали уже около 2 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы губернатора Подмосковья.

Отмечается, что в ближайшее время начнется массовая вакцинация жителей, её сможет пройти любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки делаются бесплатно, по полису ОМС.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва к середине декабря в области будет развёрнуто более 90 пунктов вакцинации от коронавируса.

Ранее замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева прокомментировала ситуацию с COVID-19.