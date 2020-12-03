РКН требует разблокировать аккаунт ГТРК «Ставрополье» в Instagram

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Роскомнадзор потребовал от компании Facebook разблокировать доступ к аккаунту ГТРК «Ставрополье» в Instagram. Ранее он был заблокирован без объяснения причин.
РКН требует разблокировать аккаунт ГТРК «Ставрополье» в Instagram
  • Reuters

«Ограничение доступа к официальным аккаунтам является актом цензуры в отношении российского средства массовой информации. Это недопустимо, поскольку нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — подчеркнули в российском ведомстве.

РКН потребовал снять ограничения к аккаунту в максимально короткие сроки и проинформировать об этом ведомство.

В конце октября в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами, такими как YouTube, Facebook и Twitter, приобрела системный характер.

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