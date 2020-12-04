В Москве рассказали о новой программе поддержки предпринимателей

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В Москве рассказали о новой программе поддержки предпринимателей. Московский экспортный центр (МЭЦ) начал отбирать компании для размещения их продукции в магазинах дьюти-фри.
В Москве рассказали о новой программе поддержки предпринимателей
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные сайта мэра и правительства Москвы.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, товары столичных производителей будут продаваться в аэропортах под общим логотипом Made in Moscow.

Стать участниками программы имеют возможность производители пяти категорий товаров: кондитерской, ювелирной, алкогольной продукции, косметики и сувениров.

Заявку на участие в программе можно подать до 15 декабря на сайте МЭЦ.

По словам Сергуниной, Московский экспортный центр возьмёт на себя расходы по размещению товаров в магазинах дьюти-фри в течение года.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.

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