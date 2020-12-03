В Одинцове врачам начали делать прививки от коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Вакцину получили уже около 100 медиков.
Вакцину «Спутник V» вводят в два этапа с разницей в 21 день. Ещё через месяц пациентов приглашают проверить, появились ли в крови антитела, а с ними и иммунитет. К вакцинации допускаются люди от 18 до 60 лет.
Ранее в беседе с «Парламентской газетой» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал меры, принимаемые в Москве для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.