В Одинцове врачам начали делать прививки от коронавируса

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В подмосковном Одинцове прокомментировали данные о старте прививочной кампании от COVID-19. Вакцинацию начали делать врачам.
В Одинцове врачам начали делать прививки от коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Вакцину получили уже около 100 медиков.

Вакцину «Спутник V» вводят в два этапа с разницей в 21 день. Ещё через месяц пациентов приглашают проверить, появились ли в крови антитела, а с ними и иммунитет. К вакцинации допускаются люди от 18 до 60 лет.

Ранее в беседе с «Парламентской газетой» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал меры, принимаемые в Москве для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

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