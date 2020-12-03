В Одинцове врачам начали делать прививки от коронавируса

В подмосковном Одинцове прокомментировали данные о старте прививочной кампании от COVID-19. Вакцинацию начали делать врачам.

Об этом сообщает телеканал «360».

Вакцину получили уже около 100 медиков.

Вакцину «Спутник V» вводят в два этапа с разницей в 21 день. Ещё через месяц пациентов приглашают проверить, появились ли в крови антитела, а с ними и иммунитет. К вакцинации допускаются люди от 18 до 60 лет.

Ранее в беседе с «Парламентской газетой» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал меры, принимаемые в Москве для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.