Тамбовская область получит 187 млн рублей по проекту «Чистая вода»

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В Минстрое России утвердили размер финансирования мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Тамбовская область получит около 187 млн рублей в 2021 году.
Тамбовская область получит 187 млн рублей по проекту «Чистая вода»
  • Pixabay

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Средства планируется направить на модернизацию 15 объектов в разных населённых пунктах региона.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на реализацию нацпроекта «Экология» в Адыгее направили 98 млн рублей в 2020 году.

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