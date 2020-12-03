Тамбовская область получит 187 млн рублей по проекту «Чистая вода»

В Минстрое России утвердили размер финансирования мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Тамбовская область получит около 187 млн рублей в 2021 году.

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Об этом сообщает «Тамбовский курьер». Средства планируется направить на модернизацию 15 объектов в разных населённых пунктах региона. Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на реализацию нацпроекта «Экология» в Адыгее направили 98 млн рублей в 2020 году.