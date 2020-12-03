В Южно-Сахалинске вручили награды участникам акции #МыВместе

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В Южно-Сахалинске вручили награды самым активным представителям добровольческого сообщества города.
В Южно-Сахалинске вручили награды участникам акции #МыВместе
  • © Администрация Южно-Сахалинска

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В мероприятии приняли участие те, кто откликнулся на акцию взаимопомощи #МыВместе.

«Координатором этой деятельности в Южно-Сахалинске выступает волонтёрский штаб на базе Центра молодёжных инициатив. Усилиями добровольцев с весны этого года было выполнено более 2,5 тыс. заявок по доставке продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости, оказанию различной помощи по хозяйству», — заявили в мэрии.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае с 5 по 25 декабря пройдёт благотворительная акция «Ёлки желаний», которую устраивает фонд помощи детям «Край добра».

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