В Южно-Сахалинске вручили награды участникам акции #МыВместе

В Южно-Сахалинске вручили награды самым активным представителям добровольческого сообщества города.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В мероприятии приняли участие те, кто откликнулся на акцию взаимопомощи #МыВместе.

«Координатором этой деятельности в Южно-Сахалинске выступает волонтёрский штаб на базе Центра молодёжных инициатив. Усилиями добровольцев с весны этого года было выполнено более 2,5 тыс. заявок по доставке продуктов, медикаментов и других товаров первой необходимости, оказанию различной помощи по хозяйству», — заявили в мэрии.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае с 5 по 25 декабря пройдёт благотворительная акция «Ёлки желаний», которую устраивает фонд помощи детям «Край добра».