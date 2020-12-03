В Роскачестве дали рекомендации по выбору мандаринов

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Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселёв дал рекомендации по выбору качественных мандаринов.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору мандаринов
  • Pixabay

«При выборе не стоит безоговорочно доверять указанию сорта мандаринов, если вы покупаете их на одной из фруктово-овощных баз», — сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что наиболее востребованным новогодним видом цитрусовых в России считают абхазские мандарины, однако из-за повышенного спроса нередко возникает путаница или намеренный подлог, когда за популярный вид выдают другие сорта.

Так, например, при закупке образцов для исследования под видом абхазских мандаринов были реализованы клементины.

Специалист Роскачества подчеркнул, что «если вы хотите выбрать действительно абхазские мандарины, то помните, что они появляются на российских прилавках в середине декабря».

Виталий Киселёв отметил, что мандарины можно есть без каких-либо опасений, главное — знать меру. Он предупредил о рекомендациях аллергологов: съедать за один приём одну-две штуки.

Ранее портал Life.ru сообщал об исследовании сливочного масла семи торговых марок специалистами Роскачества.

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