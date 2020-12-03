Обнародован рассекреченный архив о защите Мурманска летом — осенью 1941 года

Минобороны России обнародовало рассекреченный архив о защите Мурманска летом — осенью 1941 года. Публикация приурочена ко Дню Неизвестного Солдата.

Об этом сообщает ИА Nord-News.

На сайте ведомства запустили историко-познавательный раздел «Они защищали Заполярье», посвящённый событиям и героям обороны Мурманска.

Например, можно узнать о сторожевом корабле «Туман» Северного флота, погибшем 10 августа 1941 года при выполнении боевой задачи.

Публикация архивных документов времён Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России продолжает деятельность ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе нашли место массового захоронения мирного населения времён войны.