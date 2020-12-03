В Тюмени определили победителей VIII конкурса мегагрантов

Короткая ссылка
Два научных проекта Тюменского государственного университета победили в правительственном конкурсе по мегагрантам.
В Тюмени определили победителей VIII конкурса мегагрантов
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы вуза.

Там уточнили, что благодаря этому в ТюмГУ к 2021 году появятся две новые лаборатории.

«Это не только хорошая новость, но и большая ответственность. Работа по реализации федеральных мегагрантов станет ещё одним стимулом для комплексного решения задач Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, развития науки и образования в Тюменском регионе», — цитирует издание врио ректора ТюмГУ Ивана Романчука.

На конкурс было подано 465 заявок. Совет по грантам правительства отобрал 43 проекта. Победителями стали 32 иностранных учёных, три российских, а также восемь россиян, работающих и проживающих за рубежом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что гранты на развитие туризма получат 18 проектов от Татарстана. Общая сумма составит более 47 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить