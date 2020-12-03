В Тюмени определили победителей VIII конкурса мегагрантов

Два научных проекта Тюменского государственного университета победили в правительственном конкурсе по мегагрантам.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы вуза.

Там уточнили, что благодаря этому в ТюмГУ к 2021 году появятся две новые лаборатории.

«Это не только хорошая новость, но и большая ответственность. Работа по реализации федеральных мегагрантов станет ещё одним стимулом для комплексного решения задач Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, развития науки и образования в Тюменском регионе», — цитирует издание врио ректора ТюмГУ Ивана Романчука.

На конкурс было подано 465 заявок. Совет по грантам правительства отобрал 43 проекта. Победителями стали 32 иностранных учёных, три российских, а также восемь россиян, работающих и проживающих за рубежом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что гранты на развитие туризма получат 18 проектов от Татарстана. Общая сумма составит более 47 млн рублей.