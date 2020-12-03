В России предложили запретить продажу «веселящего газа»

В России предложили запретить продажу бесцветного негорючего газа, используемого в развлекательных целях. Для нарушителей могут ввести уголовную ответственность.

Об этом сообщает газета «Известия».

Рассмотрение соответствующего законопроекта начнётся в комитетах Госдумы на следующей неделе.

«Мы начали заниматься его разработкой с 2017 года, а сама проблема появилась где-то с 2015-го, причём не только в России, но и в странах Европы. У нас в тот момент всё чаще стали появляться случаи смертельного отравления этим веществом», — заявила один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Наталья Костенко.

По её словам, после этих инцидентов ряд федеральных ведомств сделали заявления о необходимости ограничения продажи так называемого веселящего газа населению. Но до сих пор никаких решений не принято, отметила Костенко.

Первая редакция законопроекта была внесена в 2018 году. Сейчас авторы инициативы получили положительный отзыв на новую редакцию документа, уточнила депутат.

«Сложность была в том, что это вещество используется для многих целей, начиная с медицинских — при наркозе в хирургии или стоматологии, заканчивая промышленностью — для хранения или консервирования пищевых продуктов. Всего в разработке участвовало около 20 ведомств, которые пришли к выводу, что для решения этой проблемы нужно отдельное законодательное регулирование, поэтому был разработан новый законопроект, а правительство нас в итоге поддержало», — сказала Костенко.

В пресс-службе кабмина заявили, что новая редакция документа поступила в аппарат правительства и прорабатывается в установленном порядке.

В марте сообщалось, что сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы. Полицейские обнаружили, что в баре реализовывались алкогольная продукция, в том числе не маркированная специальными федеральными марками, табак для кальянов без соответствующей маркировки и шарики с закисью азота.