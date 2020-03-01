Полицейские поймали 70 подростков в московской кальянной

Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы.

Об этом сообщает МВД Медиа.

«В помещении находились 70 подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые были доставлены сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних в территориальные отделы УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве для освидетельствования, после чего их передали родителям», — говорится в заявлении.

Отмечается, что полицейские обнаружили, что в баре реализовывались алкогольная продукция, в том числе не маркированная специальными федеральными марками, табак для кальянов без соответствующей маркировки и шарики с закисью азота.

По данным МВД, товаросопроводительные документы на реализацию алкогольной продукции в заведении отсутствовали, а все расчёты проводились через онлайн-переводы без кассовых чеков.

К настоящему времени составлены административные протоколы по статьям «Потребление алкогольной продукции в запрещённых местах, или одурманивающих веществ в общественных местах», «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних».

Ранее в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.