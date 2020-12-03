Собянин заявил, что перечень лиц для вакцинации от COVID-19 расширят

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что перечень лиц, которые будут вакцинированы в первую очередь от коронавируса в столице, будет расширяться.
Собянин заявил, что перечень лиц для вакцинации от COVID-19 расширят
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

Ранее он заявил, что с 4 декабря открывается электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения.

«В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять», — написано в блоге мэра.

3 декабря стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в регионы.

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