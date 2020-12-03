Автоперевозчиков России обяжут заранее уведомлять о повышении тарифов

Автоперевозчиков в России обяжут заранее уведомлять власти о повышении тарифов на регулярные перевозки, сообщил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, правительство рассмотрит соответствующий законопроект, который уточнит процедуру выполнения автобусных перевозок.

«Закрепляется обязанность заблаговременно сообщать органам власти и владельцам автовокзалов об изменении тарифов на регулярные перевозки, чтобы это не стало неприятным сюрпризом для пассажиров», — сказал Мишустин.

В июле Мишустин подписал постановление о льготном проезде по железной дороге для школьников в Крым.