Автоперевозчиков России обяжут заранее уведомлять о повышении тарифов

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Автоперевозчиков в России обяжут заранее уведомлять власти о повышении тарифов на регулярные перевозки, сообщил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.
Автоперевозчиков России обяжут заранее уведомлять о повышении тарифов
  • Reuters

По его словам, правительство рассмотрит соответствующий законопроект, который уточнит процедуру выполнения автобусных перевозок.

«Закрепляется обязанность заблаговременно сообщать органам власти и владельцам автовокзалов об изменении тарифов на регулярные перевозки, чтобы это не стало неприятным сюрпризом для пассажиров», — сказал Мишустин.

В июле Мишустин подписал постановление о льготном проезде по железной дороге для школьников в Крым.

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