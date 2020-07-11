Мишустин подписал постановление о льготном проезде для школьников в Крым

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В период летних каникул школьникам старше десяти лет будут доступны путешествия в Крым по железной дороге по льготному тарифу, его перевозчику субсидирует государство.
Мишустин подписал постановление о льготном проезде для школьников в Крым
  • Железнодорожный вокзал в Симферополе / © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Соответствующее постановление, как сообщается на сайте кабмина, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны», так, «для путешественников младше десяти лет предусмотрен детский тариф, а малыши до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места».

Ранее сообщалось, что администрация Ялты в этом году намерена провести круглогодичный курортный сезон и принять до 4 млн отдыхающих.

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