Минпросвещения не исключает ещё одного переноса итогового сочинения

Минпросвещения России не планирует, но допускает ещё один перенос даты написания итогового сочинения по русскому языку для 11-х классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы надеемся, что сохранение тех требований, выполнение тех требований обеспечит безопасность проведения сочинения и других переносов не будет, но мы будем смотреть по ситуации», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Так, отметил Кравцов, если министерство увидит, что ситуация меняется, то соответствующие решения будут приняты.

Он подчеркнул, что важно обеспечить защиту здоровья старшеклассников, организаторов экзамена и родителей учащихся.

Ранее итоговое сочинение перенесли на 5 апреля.