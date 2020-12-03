Минпросвещения не исключает ещё одного переноса итогового сочинения

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Минпросвещения России не планирует, но допускает ещё один перенос даты написания итогового сочинения по русскому языку для 11-х классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Минпросвещения не исключает ещё одного переноса итогового сочинения
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что сохранение тех требований, выполнение тех требований обеспечит безопасность проведения сочинения и других переносов не будет, но мы будем смотреть по ситуации», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Так, отметил Кравцов, если министерство увидит, что ситуация меняется, то соответствующие решения будут приняты.

Он подчеркнул, что важно обеспечить защиту здоровья старшеклассников, организаторов экзамена и родителей учащихся.

Ранее итоговое сочинение перенесли на 5 апреля.

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