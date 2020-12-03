Минпросвещения не исключает ещё одного переноса итогового сочинения
- РИА Новости
«Мы надеемся, что сохранение тех требований, выполнение тех требований обеспечит безопасность проведения сочинения и других переносов не будет, но мы будем смотреть по ситуации», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Так, отметил Кравцов, если министерство увидит, что ситуация меняется, то соответствующие решения будут приняты.
Он подчеркнул, что важно обеспечить защиту здоровья старшеклассников, организаторов экзамена и родителей учащихся.
Ранее итоговое сочинение перенесли на 5 апреля.