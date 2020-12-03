Оперштаб объяснил динамику новых случаев коронавируса в течение недели

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил динамику новых случаев коронавируса в течение недели.

«В Москве самое большое в стране число лабораторий (60). В их числе 28 частных, загрузка которых в течение недели неравномерна. Количество анализов, проводимых во всех лабораториях города, может отличаться изо дня в день на 20—25 тыс. Соответственно, и процент выявленных случаев коронавируса каждый день может быть разным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что понедельник и вторник являются пиковыми днями обращения жителей в медицинские организации.

На обработку взятой пробы на коронавирус уходит 48 часов, поэтому к середине недели оперативный штаб получает результаты тестов, сданных в понедельник и вторник, и число новых случаев достигает своих пиковых значений в середине недели.

Количество обращений в медучреждения и количество исследований на коронавирус с пятницы по воскресенье плавно снижается. Это происходит в том числе потому, что в выходные дни не проводится тестирование сотрудников организаций силами частных лабораторий.

В оперштабе подчеркнули, что аналогичные тенденции разброса показателя новых случаев в течение недели отмечаются и в других мегаполисах, сопоставимых с Москвой по численности населения.

По последним данным, в России в течение суток выявили 28 145 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 375 546.