В России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса
- Reuters
Накануне стало известно, что в России в течение суток выявили 25 345 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в регионы.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 будет составлять менее $10 за дозу. Препарат будут продавать во всех странах по одинаковой цене.