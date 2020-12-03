В России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 28 145 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 375 546. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Reuters