В России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса

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RT
В России в течение суток выявили 28 145 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 375 546. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Накануне стало известно, что в России в течение суток выявили 25 345 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в регионы.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 будет составлять менее $10 за дозу. Препарат будут продавать во всех странах по одинаковой цене. 

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