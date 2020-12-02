Названа стоимость российской вакцины от коронавируса

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 будет составлять менее $10 за дозу. Препарат будут продавать во всех странах по одинаковой цене. 
Названа стоимость российской вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

«Наша вакцина будет стоить менее $10 за дозу, что гораздо дешевле некоторых вакцин на основе мРНК», — цитирует его РИА Новости.

Вакцина «Спутник V» состоит из двух доз.

По словам Дмитриева, российская сторона сфокусирована на том, чтобы сделать вакцину доступной для мира. Глава РФПИ отметил, что «она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене».

Также глава РФПИ дал прогноз объёмов производства «Спутника V».

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